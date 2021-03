U21-Europameisterschaft: Ungarn gegen Deutschland live im TV und Online-Stream sehen

Trotz aller Spekulationen um eine mögliche Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw will sich U21-Trainer Stefan Kuntz, der vor vier Jahren mit der U21 um Serge Gnabry Europameister wurde, erst einmal auf die EM mit seiner aktuellen Mannschaft konzentrieren. Das Minimalziel lautet Viertelfinale - dazu braucht es in der Gruppe mit den Niederlanden und Rumänien am Mittwoch im Idealfall einen Auftaktsieg gegen Ungarn (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). "Im ersten Spiel müssen wir uns komplett auf uns konzentrieren", forderte Kuntz auch mit Blick auf die schwierige Vorbereitung. Nur drei Trainingseinheiten in Ungarn hatte der Coach zur Verfügung.

