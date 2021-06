U21 greift gegen Portugal nach EM-Titel: Deshalb geht DFB-Trainer Stefan Kuntz zuversichtlich ins Finale

Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz geht auch wegen der Entwicklung seiner Mannschaft im Verlauf des Turniers zuversichtlich ins EM-Finale gegen Portugal. "Wenn wir die Entwicklung bestätigen, denke ich, dass wir insgesamt als Team stärker sind und gewinnen werden", sagte der 58-Jährige am Samstag in Ljubljana, wo die DFB-Auswahl im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr/ProSieben) auf Portugal trifft. Den Gegner schätzt Kuntz als "sehr ausgeglichenes" Team ein: "Das ist eine geschlossene Mannschaft mit hoher individueller Qualität."

