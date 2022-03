Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann im Auswärtsspiel beim ärgsten Verfolger Israel einen großen Schritt in Richtung EM-Ticket machen. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo strebt im zweiten Spiel des Jahres am Dienstag (Anstoß: 17 Uhr) in Petach Tikwa den zweiten Sieg an. Bei einem Erfolg hätten die deutschen Nachwuchs-Fußballer bereits fünf Punkte Vorsprung auf Israel und damit zwei Spieltage vor Ende der EM-Qualifikation gute Chancen auf Rang eins in der Gruppe und das direkte EM-Ticket.

Anzeige