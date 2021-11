Angriff ohne "große Brecher": Das sagt U21-Kapitän Jonathan Burkardt zum Sturm-Problem im DFB-Team

Deutschland, die Nation großer Mittelstürmer wie Uwe Seeler, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler oder Oliver Bierhoff, fahndet seit dem Rücktritt von Rekordtorschütze Miroslav Klose nach dem WM-Titelgewinn 2014 in Brasilien nach einem klassischen Goalgetter. Jonathan Burkardt zählt zu den Kandidaten, die dieses Problem beheben könnten. Das Top-Talent spielt aber noch für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Als klassische Nummer neun sieht sich aber auch der 21-jährige Torjäger von Bundesligist Mainz 05 nicht. Anzeige

"Wir sind alle vier (Timo Werner, Karim Adeyemi, Lukas Nmecha und Jonathan Burkardt, d. Red.) nicht große Brecher würde ich mal sagen, wenn wir jetzt vom klassischen Neuner in Deutschland sprechen wollen. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt", sagte Burkardt im Interview mit TV-Sender Sky. Der 21-Jährige setzt sich selbst mit Blick auf eine mögliche Nominierung für die A-Nationalmannschaft nicht unter Druck. "Ich glaube, es geht erstmal darum, meine Leistungen in der Bundesliga zu bestätigen und hier in der U21 voranzugehen als Kapitän. Dann wäre es schön, wenn es irgendwann kommt. Aber ich bin jetzt nicht scharf darauf zu sagen: Nächstes Jahr muss es soweit sein. Ich bin glücklich, wenn ich es irgendwann in meiner Karriere schaffe, weil das wäre so eine große Sache dort dabei zu sein. Deswegen setze ich mir da kein Limit oder so", so Burkardt.

Der Hype um seine Person lässt Burkardt offenbar kalt. Dabei sagen Experten, das Toptalent könne einer der nächsten Debütanten im DFB-Team sein. Zumindest in das Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am 11. November in Wolfsburg und am 14. November in Armenien schaffte es der Mainzer nicht. "Natürlich war auch Jonathan Burkardt ein Thema, weil er sich in Mainz gut entwickelt. Er ist aber Kapitän der U 21 und für die Mannschaft auf dem Weg zur EM sehr wichtig", erklärte Bundestrainer Flick zuletzt.

Mit acht Pflichtspieltoren in dieser Saison hat Burkardt jedenfalls großen Anteil am Höhenflug der Mainzer, die sich nach zehn Spieltagen überraschend auf dem fünften Tabellenplatz wiederfinden. Dennoch meint der 21-jährige Angreifer: "Wir schauen momentan etwas mehr nach unten als nach oben würde ich sagen. Wir wissen schon, wo wir herkommen aufgrund der letzten Jahre. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir eine gesicherte Saison spielen, wonach es momentan aussieht." Das Wichtigste sei einfach, "dass Mainz wieder das ist, wofür es mal stand und das die Leute wieder gerne nach Mainz kommen. Das macht mich glücklich, dass es gerade der Fall ist", meinte Burkardt.