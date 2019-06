Luca Waldschmidt vor dem Start der U21-EM: "...und dann wollen wir auch den Titel gewinnen"

Luca Waldschmidt vom SC Freiburg startet am Montag im italienischen Udine mit der deutschen U21-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft – Gegner im ersten Gruppenspiel ist Dänemark. Vor der Mission Titelverteidigung erklärt der Stürmer, der bei der EM für die nötigen Tore sorgen soll, im SPORTBUZZER-Interview die veränderte Rolle auf seiner Position in Deutschland. Er zieht einen Vergleich zwischen seinen Trainern in Nationalmannschaft und Klub und verrät, wie er versucht, mental fit zu bleiben.