Die Neuauflage des EM-Finales von 2017 und 2019 ist am Donnerstag nur ein Warm up für das nächste EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina. Am Montag stand für die meisten der angereisten Akteure eine lockere öffentliche Trainingseinheit in Dreieich auf dem Programm, der Mainzer Ridle Baku und der Hoffenheimer Dennis Geiger wurden noch geschont. Voll im Einsatz waren dagegen Nico Schlotterbeck, Salih Özcan, Dzenis Burnic und Johannes Eggestein, nachdem sie am vergangenen Wochenende bei ihren Vereinen nicht zum Einsatz gekommen waren. Am 15. Oktober geht es in Zenica gegen Bosnien wieder um Quali-Punkte.