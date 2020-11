U21-Nationalmannschaft: Stefan Kuntz nominiert zwei Neulinge für EM-Qualifikation

Jetzt gilt es für die deutsche U21-Nationalmannschaft: Ein Sieg muss für das Team um Trainer Stefan Kuntz her, um sich das Ticket für die Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn zu sichern. Die U21 trifft am 17. November zum Abschluss der Qualifikation auf Wales, zuvor findet am 12. November ein Testspiel gegen Slowenien statt. Beide Spiele werden in Braunschweig ausgetragen. Am Donnerstag hat Kuntz nun die Mannschaft für die anstehenden beiden Spiele nominiert - und zwei Neulinge in den Kader berufen. Der ehemalige Schalke-Jugendspieler und aktuelle Profi des CFC Genua, Lennart Czyborra, und Jean-Manuel Mbom von Werder Bremen wurden erstmals für die U21 nominiert. Verzichten muss Kuntz in beiden Partien auf die verletzten Ragnar Ache und Dennis Geiger.

