U21-Nationalspieler Marco Richter: Faulpelz, Spätstarter, EM-Zweifler

Selbst dem Man of the Match gestattete die UEFA keine Ausnahme. Auch Marco Richter musste den offiziellen Spieler-Ausgang in Richtung Mannschaftsbus nehmen, vorbei an den vielen Journalisten, die nur auf ihn warteten, anstatt sich in die Arme von Familie und der Freundin zu begeben. "Leider – sie waren hier im Stadion", sagte der U21-Nationalspieler, der als Doppeltorschützen und Vorlagengeber maßgeblichen Anteil am 3:1-Sieg beim deutschen EM-Auftakt gegen die Auswahl Dänemarks hatte. Immerhin hatte der 21-Jährige seine Liebsten bereits direkt nach dem Spiel auf der Tribüne treffen können. Das führte zwar dazu, dass die Journaille eben nochmal etwas länger auf ihren Protagonisten warten musste, doch für Richter hatte sich der Anblick gelohnt, wie er dem ARD Hörfunk sagte: "Sie haben alle nur gegrinst."

Als er endlich auch in der Mixed Zone aufgeschlagen war, ergab sich – natürlich – ein ähnliches Bild; diesmal war es der Offensivmann des FC Augsburg selbst, der nach besten verbliebenen Kräften strahlte. So wirklich glauben konnte er das, was sich an diesem Montagabend im Stadio Friuli in Udine ereignet hatte, alles noch nicht. Seinen ersten Einsatz bei einem Turnier, seine ersten Pflichtspieltreffer für die Nationalmannschaft – einfach seine ganze Entwicklung. Doch wer ist dieser Typ überhaupt, mögen sich viele Menschen womöglich gedacht haben. "Klar ist Marco Richter noch etwas unbekannt", erklärte er, "aber ich will natürlich auch auf mich aufmerksam machen bei so einem Turnier." Dabei ist es gerade mal eineinhalb Jahre her, dass er noch regelmäßig in der Regionalligatruppe des FCA spielte.

Für Junioren-Nationalteams wurde er, bis auf einmal für die U20 nach seinem Bundesligadurchbruch gegen Ende 2017, nie eingeladen. "In der Kreisauswahl habe ich früher mal gespielt, aber ansonsten war ich in solchen Teams nie groß gefragt", erinnert er sich. Dass er noch ein "das hier war schon immer ein Traum" hinterher schiebt, könnte man als erwartbar erachten – doch bei ihm, dem Spätstarter, wirkt es irgendwie anders: echt.

Manuel Baum war sein Förderer

Er hat sich dieses Erlebnis hart erarbeitet. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Richter als faul galt; aufs Frühstück verzichtete er lieber, um zehn Minuten länger schlafen zu können – und den Kraftraum? Den mied er so gut es ging. Seitdem er jedoch von seinem Förderer Manuel Baum, der ihn schon im Augsburger Nachwuchsleistungszentrum unter seine Fittiche genommen hatte, zu den Profis hochgezogen wurde, nimmt er geregelte Mahlzeiten ein und arbeitet beständig an seiner Fitness. "Und das war nicht leicht, das weiß ich", sagt U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz anerkennend.

Der 56-Jährige hat sich in der letzten Zeit öfter mit Richter ausgetauscht. "Wir haben eine interne Story." Als der Junioren-Nationalspieler im März beim 2:1-Sieg gegen England nicht zum Einsatz kommt, zieht er dabei Rückschlüsse auf seine Chancen für eine EM-Nominierung, ist enttäuscht. "Wir haben dann Kontakt zu ihm aufgenommen, nachdem ich gehört hatte, dass er wohl alles abgeschrieben hat", so Kuntz. Richter hat zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Saisontor erzielt.

Richter mit Bolzplatzmentalität

Doch dann platzt der Knoten. Am 29. und 30. Spieltag gelingt ihm jeweils ein Doppelpack. "Er hat in Augsburg einen klasse Schlussspurt hingelegt, das war überragend", lobt der DFB-Coach, der vor allem seine Bolzplatzmentalität schätzt – und überhaupt erkannt hat. Warum er so lange etwas unter dem Radar der besten deutschen Nachwuchsspieler geflogen ist, das müsse man die Trainer der jeweiligen Mannschaften fragen, scherzt Richter. Übrigens, der DFB hat sich dieser Tage Verstärkung in Person eines neuen U20-Nationaltrainers ins Haus geholt: Manuel Baum. Vielleicht gibt es da draußen ja noch viel mehr Marco Richters.

