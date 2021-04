U21-Nationaltrainer Kuntz plant für Olympia mit RB Leipzigs Henrichs

Leipzig. Benjamin Henrichs von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio so gut wie sicher. "Ich plane ihn fest ein, wenn ihn Jogi nicht für die EM braucht", sagte der für das Olympia-Team verantwortliche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz im Bundesliga-Podcast des NDR. Allerdings betonte Kuntz auch: "Er soll schauen, dass er auf mehr Einsätze kommt, damit ich ihn bedenkenlos für Olympia nominieren kann."

