U21-Nationaltrainer Kuntz wünscht sich weniger Hype um BVB-Talent Moukoko: "In Ruhe entwickeln lassen"

U21-Trainer Stefan Kuntz hat im wachsenden Hype um Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko einen maßvollen Umgang angemahnt. "Er trainiert bei Borussia Dortmund in der ersten Mannschaft, ist ein unglaubliches Talent, aber wir sollten den Jungen sich in Ruhe entwickeln lassen“, sagte Kuntz. Auch der schon dreimal in der U21 eingesetzte Florian Wirtz (17) solle sich nach Wünschen von Kuntz in Ruhe entwickeln können.

Der Deutsch-Kameruner Moukoko feiert am Freitag seinen 16. Geburtstag und dürfte deshalb einen Tag später im Spiel seiner Mannschaft bei Hertha BSC (20.30 Uhr) erstmals bei den Profis eingesetzt werden. In diesem Fall wäre er der jüngste Spieler der Ligahistorie. Noch ist offen, ob Trainer Lucien Favre schon für Berlin mit dem Ausnahmetalent plant.