U21-Profi Schlotterbeck erwartet enges Halbfinale gegen Holland – DFB-Elf soll "Respekt ablegen"

Deutschlands U21-Nationalmannschaft erwartet in der Runde der letzten Vier gegen die Niederlande einen intensiven Kampf um den Einzug ins EM-Finale. "Es wird wieder so ein enges Match wie in der Gruppenphase", sagte Verteidiger Nico Schlotterbeck mit Blick auf das 1:1 zwischen beiden Mannschaften in der Vorrunde des Turniers Ende März. "Wir kennen die jeweiligen Stärken und Schwächen. Wir hatten in den ersten 20 Minuten im Gruppenspiel zu viel Respekt, das müssen wir ablegen", forderte der Profi, der von Union Berlin wieder zum SC Freiburg wechselt.

Anzeige