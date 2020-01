Bericht: Stefan Kuntz legt sich auf drei ältere DFB-Spieler für Olympia-Nominierung fest

Angreifer Selke stürmte schon 2016 in Brasilien für die Olympia-Auswahl (damals noch als festes Mitglied der U21) und hat selbst zwischen 2015 und 2017 neun Treffer in 15 Einsätzen für die damals von Horst Hrubesch trainierte U21 des DFB erzielt. 2017 gewann er mit dem Team die Europameisterschaft. Eggestein (16 U21-Einsätze) war noch zur U21-EM 2019 Stammspieler im Aufgebot von Kuntz und würde bei einer Nominierung an der Seite seines Bruders Johannes an Olympia teilnehmen.

"Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man mit den betreffenden Spielern schon zusammengearbeitet hätte", hatte Kuntz am Samstag bei seinem Besuch des Bremer Trainingslagers auf Mallorca schon erklärt. Der 25-jährige Arnold hat sogar schon ein Länderspiel für die A-Mannschaft absolviert und bestritt zwischen 2013 und 2017 23 Partien für die U21, wurde 2017 ebenfalls Europameister - als Kapitän der DFB-Auswahl.