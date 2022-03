U21-Trainer Antonio Di Salvo reagiert auf Ausfälle: Vier Profis für EM-Quali-Spiele nachnominiert

Für die deutsche Junioren-Auswahl geht es in den Partien gegen Lettland in Aachen und vier Tage später in Israel um das Ticket für die EM-Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien. "Unser klares Ziel ist es, uns direkt und als Gruppenerster für die EM zu qualifizieren. Deshalb wollen wir in den März-Länderspielen wieder einen Vorsprung in der Tabelle aufbauen", sagte Di Salvo. Trotz eines 0:4 gegen Polen im November führt der Titelverteidiger Deutschland seine Gruppe mit 15 Punkten aus sechs Spielen an.