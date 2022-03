"Genau der richtige Schritt": U21-Trainer Di Salvo lobt reife Entscheidung von Kapitän Burkardt

Nach dem Ausfall seines angeschlagenen Kapitäns Jonathan Burkardt im wichtigen EM-Qualifikationsspiel in Israel hat der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo Entwarnung gegeben. "Er hat hinten am Oberschenkel den Muskel gespürt", sagte Di Salvo nach dem 1:0-Sieg seiner Nachwuchs-Fußballer am Dienstag über den zuletzt so starken Offensivspieler des FSV Mainz 05, der nach dem Aufwärmen in Petach Tikwa für die Partie passen musste. "Die letzte Rückmeldung von den Ärzten ist, dass nichts passiert ist."

