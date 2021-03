U21-Coach Kuntz rechnet mit Moukoko-Rückkehr gegen Niederlande - Dahmen: "Ist natürlich super"

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz rechnet nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Youssoufa Moukoko für den EM-Auftakt mit einer schnellen Rückkehr des Ausnahmetalents. "Das war heute eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Kuntz nach dem 3:0-Sieg der deutschen U21-Fußballer gegen Ungarn, den der 16 Jahre alte Moukoko wegen einer Blessur aus dem Abschlusstraining verpasst hatte. "Er hat im Training einen Schlag auf Muskulatur am Schienbein bekommen. Das dauert so ein, zwei Tage, dann bekommt man das hin", ergänzte Kuntz.

Nach dem wichtigen Auftaktsieg gegen den Mit-Gastgeber steht für die deutsche Auswahl am Samstag ebenfalls in Szekesfehervar das Duell mit dem Gruppenfavoriten Niederlande an, der zum EM-Start nicht über ein 1:1 gegen Rumänien hinausgekommen war. "Ich gehe aktuell davon aus, dass Youssoufa uns am Samstag zur Verfügung steht", sagte Kuntz. Mit einem EM-Einsatz würde der Profi von Borussia Dortmund zum bislang jüngsten deutschen U21-Nationalspieler werden.