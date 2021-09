U21-Trainer Kuntz sieht Entwicklungspotenzial nach Sieg gegen Lettland – Lob für Moukoko

Für die deutsche Junioren-Auswahl ist der Start in die Qualifikation für die EM-Endrunde in Rumänien und Georgien geglückt. Nach der überzeugenden 6:0-Gala gegen San Marino am vergangenen Donnerstag hatten die Schützlinge von Stefan Kuntz auch gegen Lettland am Dienstag nur anfänglich Probleme und setzten sich letztlich problemlos mit 3:1 durch. "Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden", urteilte Kuntz im Nachgang bei ProSieben Maxx. "Mir gefällt, wie die Mannschaft in der Kürze der Zeit zusammenfindet. Jetzt hoffen wir, dass sie in den nächsten Wochen viel Spielpraxis bekommt." Anzeige

Gerade das Zusammenwachsen des Teams stellte der Nachwuchstrainer in den Fokus. "Wenn man die 10 Tage sieht, war für uns wichtig, die Jungs ein bisschen besser kennenzulernen", so Kuntz über die neuformierte Auswahl, die seit dem EM-Triumph im Sommer auf vielen Positionen umbesetzt wurde. Schon zum jetzigen Zeitpunkt sei aber das Potenzial erkennbar, zeigte sich der 58-Jährige überzeugt. "In manchen Basics ist eine ganz gute Konstanz drin", erklärte Kuntz und hob den angegangenen Prozess hervor. "Man darf nicht vergessen, die spielen alle zum ersten Mal zusammen, das braucht alles ein kleines bisschen Zeit."

Positiv herausheben wollte der DFB-Coach zudem, dass seine Mannschaft nach dem Rückstand in der Anfangsphase schnell zurückkam. "Nach dem frühen Gegentor muss man sagen, dass ein bisschen Moral zu sehen war", fügte Kuntz an. Nun gehe es darum, weitere "Erkenntnisse zu kriegen." Ansätze für eine optimistische Haltung gebe es aber genug: "Was auffällt ist, dass die Jungs nicht ruhig sind, sondern auch die Diskussion mit dem Trainer und Trainerteam suchen", sagte der Trainer. "Das ist ein guter Anfang." Auf den "Euphorie-Zug" wolle er dennoch nicht aufspringen.