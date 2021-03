Bericht: U21-Trainer Kuntz setzt BVB-Talent Moukoko gegen Ungarn auf die Bank 

Nach einer Vorbereitung im Schnelldurchlauf sind Deutschlands U21-Fußballer bereit für den EM-Start. Nach nur drei gemeinsamen Trainingseinheiten im Gastgeberland Ungarn geht es für die DFB-Auswahl am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den Mit-Ausrichter um einen gelungenen Auftakt. Mit Mega-Talent Youssoufa Moukoko in der Startelf? Wie die Bild berichtet, ist eine Entscheidung bereits gefallen: Gegen Ungarn setzt U21-Trainer Stefan Kuntz den 16 Jahre alten Profi von Borussia Dortmund angeblich erst mal auf die Bank. "Man darf nicht vergessen: Youssoufa ist neu dabei und bis zu 7 Jahre jünger als die anderen Spieler", so Kuntz.

Der Angreifer steht bei der EM besonders im Fokus. Bei einem Einsatz könnte Moukoko Deutschlands bisher jüngster U21-Spieler werden. "Youssoufa hat die Qualitäten, die er hat und wird berechtigt auch Wunderkind genannt", lobte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vom 1. FC Union Berlin. Der 16-jährige Moukoko ging beim Training gleich mal voran. "Er verhält sich bis jetzt super im Team", lobte Kuntz das Dortmunder Talent. Sein Ziel sei es, "ihm ein Wohlfühlgefühl zu geben, damit er uns dann möglichst frei und intuitiv zeigen kann, was er drauf hat."