Bericht: U21-Trainer Stefan Kuntz übernimmt wohl türkische Nationalmannschaft 

Der türkische Verband ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Nationaltrainer Senol Günes offenbar fündig geworden. Laut Sabah Spor steht eine Einigung mit Stefan Kuntz kurz bevor. Der Vertrag des deutschen U21-Trainers beim DFB läuft eigentlich noch bis zur nächsten EM 2023 in Georgien und Rumänien. Wie die türkische Tageszeitung weiter berichtet, liegt die Wahrscheinlichkeit auf eine Zusammenarbeit zwischen Kuntz und der türkischen Auswahl bei 90 Prozent. Ein angebliches Flugticket von Kuntz kursiert bereits im Netz. Demnach sei der 58-Jährige am Montag nach Istanbul geflogen. Anzeige

Der aktuelle deutsche U21-Coach werde in den kommenden Tagen einen Vertrag unterschreiben und einen türkischstämmigen Co-Trainer an seine Seite gestellt bekommen, heißt es weiter. Mit Nationalmannschafts-Manager Hamit Altintop, der in seiner Profi-Karriere in der Bundesliga unter anderem bei Schalke 04 und dem FC Bayern unter Vertrag stand, sei sich Kuntz bereits einig. Lediglich TFF-Boss Nihat Özdemir müsse der Verpflichtung noch zustimmen.

ÖZEL BELGE | A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz İstanbul'a geldi. @VOLEapp pic.twitter.com/ELQ8YFZzaZ — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) 14. September 2021

In der Öffentlichkeit sprach Kuntz zuletzt nur über seine Pläne in den kommenden Monaten. "Ich glaube, dass ich bis zum Jahresende einfach diese Länderspiele mache und dann diese Zeit und Ruhe brauche und natürlich ein paar Gespräche, um dann auch selber für mich zu wissen, was ist das Richtige", sagte der U21-Coach vor wenigen Wochen.