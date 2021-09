U21-Trainer Stefan Kuntz dämpft Erwartungen an Rekord-Debütant Youssoufa Moukoko: "Braucht Zeit"

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat nach dem Rekord-Debüt von Youssoufa Moukoko erneut vor zu hohen Erwartungen an das Ausnahmetalent gewarnt. " Für meine Begriffe wird zu viel Theater drumherum gemacht ", sagte der Coach im TV-Sender ProSieben Maxx über den 16-Jährigen. Moukoko war am Donnerstag beim 6:0 (5:0) gegen San Marino erstmals für die deutsche U21 aufgelaufen und hatte zwei Tore erzielt. " Der Junge muss sich auch entwickeln ", sagte Kuntz.

Moukoko befinde sich nach seinem Debüt in der Bundesliga für Borussia Dortmund im November vergangenen Jahres in einer "schwierigen Phase", weil die Gegenspieler nun auf einem anderen Niveau seien als zuvor in der Jugend, sagte der frühere Nationalspieler Kuntz. "Man hat gemerkt, dass er das Erfolgserlebnis gebraucht und gesucht hat."