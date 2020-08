U21-Trainer Stefan Kuntz muss auf Florian Wirtz und Markus Schubert verzichten

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in den Spielen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 am 3. September in Wiesbaden gegen Moldau und fünf Tage später in Belgien auf Florian Wirtz und Markus Schubert verzichten. Bayer Leverkusen und der FC Schalke 04 einigten sich mit dem DFB darauf, dass die Talente nicht abgestellt werden.

Wirtz absolvierte nach dem Finalturnier der Europa League noch keine Einheiten mit der Werkself und soll nicht direkt mit Pflichtspielen in die neue Saison starten. Bei Schubert ist die Situation auf Schalke noch unklar. Die mögliche neue Nummer eins des Revierklubs hatte einige Teile der Vorbereitung verpasst und soll die Einheiten im Klub bis zum offiziellen Start nicht verpassen.

Schubert soll Konkurrenzkampf annehmen

"Natürlich stehen im September wichtige Spiele für uns an. Trotzdem schauen wir bei jedem Spieler, was das Beste für seine aktuelle Situation und die Weiterentwicklung ist. Markus Schubert möchten wir in den nächsten Wochen die Chance geben, den Konkurrenzkampf um die Nummer eins im Schalker Tor anzunehmen. Das war für ihn in den vergangenen Wochen leider nicht möglich", sagt U21-Trainer Stefan Kuntz.

Mit Finn Dahmen vom FSV Mianz 05 stehe ein "verlässlicher Ersatzmann" für Schubert parat. "Florian Wirtz hätten wir sehr gerne dabei gehabt. Durch die Pause nach dem Europa-League-Turnier macht das aber aktuell wenig Sinn. Auch er soll zunächst mal eine anständige Vorbereitung absolvieren, bevor er seine ersten U 21-Länderspiele macht, so Kuntz, der aber auf die Neulinge Ismael Jakobs (1. FC Köln), Maxim Leitsch (VfL Bochum), Florian Krüger (Erzgebirge Aue), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05), Linton Maina (Hannover 96) und Dominik Kother (Karlsruher SC) setzen kann.

EM 2021 in zwei Phasen