Bericht: U21-Trainer Stefan Kuntz denkt über DFB-Abschied nach – Neue Herausforderung nach Olympia?

Am Montag geht es für die deutsche U21-Nationalmannschaft in die K.o.-Phase der Europameisterschaft. Im Viertelfinale trifft das Team von Trainer Stefan Kuntz auf Dänemark (21 Uhr, Pro Sieben). Im Anschluss an das Turnier stehen vom 23. Juli bis zum 8. August die Olympischen Spiele in Tokio an, für die sich Kuntz mit seiner Auswahl erfolgreich qualifiziert hatte. Doch danach könnte die Ära des 58-Jährigen beim DFB ein Ende haben. Wie die Bild berichtet, denkt Kuntz, dessen Vertrag beim Verband noch bis 2023 läuft, über einen vorzeitigen Abschied im Anschluss an Olympia nach.

