U21-Trainer Stefan Kuntz zu Spekulationen um Löw-Nachfolge beim DFB: "Macht mich natürlich stolz"

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer abtretenden Bundestrainer Joachim Löw erwägt die Führungsetage des DFB auch interne Lösungen. Eine Nachfolgeregelung für Löw mit einem schon beim DFB engagierten Trainer schloss DFB-Direktor Oliver Bierhoff erneut nicht aus. "Wir haben auch DFB-intern gute Lösungen. Das lässt einen ruhiger sein", sagte der 52-Jährige. Kein Wunder also, dass auch der Name von U21-Trainer Stefan Kuntz immer wieder fällt. "Dass ich überhaupt für einen der wichtigsten Trainer-Posten in Deutschland gehandelt werde, macht mich natürlich stolz", sagte Kuntz selbst angesprochen auf ein mögliches Engagement in der A-Auswahl am Montag.

Grundsätzlich ausschließen wollte Kuntz eine Zukunft als Löw-Nachfolger nicht. "Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass mir das alles egal ist", so der 25-malige Nationalspieler. Den Fokus legte er aber zugleich auf die anstehende Aufgabe bei der U21-EM, bei der es am Mittwoch (21 Uhr) mit dem Vorrunden-Spiel gegen Gastgeber Ungarn losgeht. "Alles hat seine Zeit. Und jetzt hat meine U21 absolut Vorrang. Ich will mit der U21 ein gutes Turnier spielen. Wenn ich mit meinen Gedanken woanders wäre, könnte ich nicht in den Spiegel schauen."

Löw hatte vor zwei Wochen seinen Rücktritt nach der EM im Sommer angekündigt. Die Partien in der WM-Qualifikation gegen Island (25. März), in Rumänien (28. März) und gegen Nordmazedonien (31. März) sind nun die ersten Länderspiele nach dem Schritt des Bundestrainers. "Wir schauen uns den Markt weiter an und schauen, was passiert", beschrieb Bierhoff seine Suchstrategie in dem schnelllebigen Fußball-Geschäft.