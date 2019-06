U21-Trainer Stefan Kuntz: Darum kann ein frühes Ausscheiden hilfreich sein

U21-Trainer Stefan Kuntz sieht den fehlenden Erfolg der deutschen Nachwuchs-Nationalteams in diesem Jahr auch als Ergebnis einer Entwicklung. "Das ist schon eine Zustandsbeschreibung. Ich denke aber, wir neigen in Deutschland dazu, alles eine Idee zu gut oder eine Idee zu schlecht zu sehen", sagte Kuntz vor dem Start der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino der Deutschen Presse-Agentur.