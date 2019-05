Dauerbrenner in der U21: Waldemar Anton für den vorläufigen EM-Kader nominiert

Ab 16. Juni steigt die Europameisterschaft der U21 in Italien und San Marino. Heute hat der DFB um Nationaltrainer Stefan Kuntz den vorläufigen Kader bekanntgegeben. Unter den 27 Namen taucht auch der von Waldemar Anton auf. Der Verteidiger von Hannover 96 bleibt trotz Abstieg eine Konstante bei Kuntz, unter dem er 2016 in der U21 debütierte.

Mission Titelverteidigung in Südeuropa

Ab dem 2. Juni kann sich "Waldi" für das Turnier empfehlen. Deutschland peilt die Titelverteidigung an, 2016 gewannen Anton (ohne Einsatz) und Co. den Pokal in Polen. Im Trainingslager Natz-Schabs in Südtirol verweilen die Nationalspieler bis zum 11. Juni, am 6. Juni wird der 23er Kader für das Turnier bekanntgegeben. Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim) und Arne Maier (Hertha BSC) stehen auf der Kippe, sie laborieren an Verletzungen.

Jonathan Tah (Leverkusen) und Lukas Klostermann (RB Leipzig) stoßen erst nach dem Trainingslager dazu, denn sie spielen noch für die A-Nationalmannschaft in der EM-Quali gegen Weißrussland und Estland. Vielleicht kann Anton in diesem Turnier eine tragende Rolle spielen und das Horror-Jahr bei Hannover 96 zumindest für sich persönlich retten.

Der U21-Trainer selbst will mindestens ins Halbfinale, "weil wir uns damit auch für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifizieren würden", sagte er auf der DFB-Seite und versichert: "Mit der Europameisterschaft steht für uns das absolute Highlight bevor, auf das wir hingearbeitet haben."

