Restlos zufrieden war U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz (56) nach dem 2:0-Erfolg gegen Griechenland in Zwickau nicht. In der Partie Wales gegen Deutschland U21 am Dienstag (20 Uhr) in der EM-Qualifikation für 2021 wartet in Wrexham ein ganz anderer Gegner auf das DFB-Nachwuchsteam.

,,In Wales wird uns mehr abverlangt werden, vor allem körperlich, da waren wir ein bisschen zu naiv", sagte Kuntz nach dem 2:0-Testspiel-Auftritt gegen Griechenland in Zwickau. Gleich 19 Debütanten hatte der Europameister von 1996 in diesem Spiel aufgeboten. Mit Erfolg. ,,Der Mut und die Spielfreude haben mir gefallen", sagt Kuntz. Hoffnungsträger bei der Partie in Wrexham ist DFB-Stürmer Lukas Nmecha. Der Neuzugang des VfL Wolfsburg wuchs 75 Kilometer nordöstlich von Wrexham und in der Nähe von Manchester auf. Gegen Griechenland war dem 20-jährigen Angreifer sein erster Treffer im DFB-Trikot gelungen.

Die Partie in Wales ist die erste Nagelprobe für das nach der EM komplett umformierte deutsche Team. In der Gruppe trifft Deutschland auf die Waliser, dazu kommen Belgien, Bosnien-Herzegowina und Moldawien. Die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde 2021 in England, die restlichen Zweiten müssen in die Playoffs. Für Stefan Kuntz ist das Nachwuchs-Nationalteam Belgiens Favorit in dieser Gruppe. ,In deren EM-Kader 2019 standen acht Spieler des Jahrgangs 1998 und jünger, die jetzt auch in der Quali auflaufen. Damit sollte sich die Favoritenrolle bei uns in der Gruppe erübrigen. In der gegenwärtigen Situation sehe ich die Belgier vor uns", sagte der U21-Nationalcoach dem Fußballmagazin 11 FREUNDE.

Wie sehe ich das Spiel der U21, Wales gegen Deutschland live im TV?

Der frei zu empfangende Sender ProSieben Maxx zeigt das EM-Qualifikationsspiel der U21, Wales gegen Deutschland, am Dienstag ab Deutschland gegen Griechenland, am Dienstag ab 20 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung beginnt um 19.45 Uhr. Reporter ist Uwe Morawe, Experte: René Adler.

Gibt es einen (kostenlosen) Live-Stream?

Ja. Ran.de bietet zum EM-Qualifikationsspiel der U21, Wales gegen Deutschland, einen kostenlosen Live-Stream auf seiner Homepage.

