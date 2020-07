"Selbst die Bundestrainer waren verblüfft": Zwei DRC-Talente qualifizieren sich für U23-EM

Lena Osterkamp hat keiner so richtig auf dem Schirm gehabt in Hamburg. Immerhin war die 22-jährige Ruderin gerade erst in ein anderes Boot umgestiegen. Vom Zweier mit Riemen nämlich, also nur einem Ruder, in den Einer mit Skulls – zwei Rudern. Bei der nationalen Leistungsüberprüfung auf der Regattastrecke in Allermöhe fuhr Osterkamp ins A-Finale und auf Position drei.

Damit löste die Athletin vom DRC Hannover das Ticket für die U23-Europameisterschaft in Duisburg (4. bis 6. September). „Mit diesem tollen Ergebnis haben wir nicht gerechnet, sogar die Bundestrainer waren verblüfft“, sagte Thorsten Zimmer, Coach am Bundesstützpunkt in Hannover. Aus ei­nem DRC-Quintett schafften zwei die EM-Qualifikation.