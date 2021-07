Sie will es trotzdem genießen: Luna Thiel ist bei der U23-EM in Tallinn im Dauereinsatz

Den Start bei der U23-Europameisterschaft hat sich Luna Thiel vom VfL Eintracht Hannover erträumt. Er ist real geworden. Am Dienstag ging es via Frankfurt in die estnische Hauptstadt Tallinn. Anzeige Doch das Programm dort nennt auch sie „unmenschlich“. In den vier Tagen ab Donnerstag muss sie voraussichtlich fünfmal die 400-Meter-Runde drehen. An den ersten drei Tagen in Vor-, Zwischen- und Endlauf in den Einzelrennen, Sonntag stehen Halbfinale und Finale mit der deutschen 4x400-Meter-Staffel an. „Von einem solch straffen Programm habe ich selbst bei Olympia oder den Meisterschaften der Erwachsenen noch nie etwas gehört“, sagt sie. Nur wenn einige Athleten oder Staffeln nicht antreten, könnten noch Vorläufe gestrichen werden.

Doch die Vierte der bisher letzten U23-EM vor zwei Jahren im schwedischen Gävle nimmt das hin. „Die Bedingungen sind für alle gleich“, sagt sie. Nur das Niveau sei gestiegen. „Mit 52,34 Sekunden wie in Schweden gewinnt hier keine mehr. Da wird man schon einer 51er-Zeit laufen müssen.“



Sie kann das nach dem einen Sabbatjahr mit Verletzung und einer langwierigen Darmerkrankung noch nicht. „Mein Ziel ist es, nach einer kaum optimalen Saison doch noch wieder 52er-Zeiten zu laufen. Die renne ich aber ohne Druck. Wenn es nicht klappt, geht die Welt nicht unter. Ich genieße es nur, dass ich es zweimal geschafft habe, bei einer U23-EM dabei zu sein“, sagt Thiel. Homeier visiert Edelmetall an Um deutlich mehr, nämlich um Edelmetall, geht es bei Weitspringerin Merle Homeier. Die gebürtige Bückeburgerin lernte einst mit Thiel das Leichtathletik-Abc in Bückeburg und Stadthagen. Nun startet sie für die LG Göttingen, wohnt aber im Lotto-Sportinternat beim Landessportbund in Hannover. Mit ihrer Steigerung unlängst bei der U23-DM in Koblenz auf 6,61 Meter ist sie auch in Europa die Nummer drei. Selbst die führende Ungarin Petra Farkas ist mit 6,69 Metern alles andere als außer Reichweite. Doch Homeier weiß um die Tücken ihres Geschäfts: „Zunächst muss ich die Qualifikation am Samstag überstehen.“ Da kommen nur die besten zwölf weiter. Und morgens um 10 Uhr, nach deutscher Zeit sogar 9 Uhr, können bei nur drei Versuchen auch manche Träume platzen. „Vier Stunden vor dem Start sollte man frühstücken und wach sein. Das werden wir noch üben“, sagt Homeier.