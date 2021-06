Ü32-Auswahl mit Neuer, Ronaldo und Co.: Für diese Stars könnte die EM das letzte große Turnier sein

Die Europameisterschaft geht in ihre heiße Phase. Nach Abschluss der Vorrunde geht es für insgesamt 16 Mannschaften in der K.o.-Runde weiter . Ab jetzt kann jedes Spiel das letzte sein. Für einige Stars könnte es zumindest auf der Ebene der Nationalmannschaften auch ein Abschied von der ganz großen Bühne bedeuten. Aus Altersgründen dürften zahlreiche große Namen des Weltfußballs ihr letztes großes Turnier spielen. Der SPORT BUZZER wirft einen Blick auf die Top-Elf der Ü32-Stars, die sich im Herbst ihrer Karrieren mit dem EM-Titel krönen wollen.

Manuel Neuer (Deutschland): Im Vergleich zu Bundestrainer Joachim Löw spielt ein DFB-Ende nach der EM für Neuer keine Rolle. Auch nach 103 Länderspielen mit der deutschen Nationalmannschaft denkt der Torhüter des FC Bayern noch nicht an einen Rückzug. Ganz im Gegenteil: Der 35-Jährige verfolgt noch große Pläne. "Ich habe mit den Jungs eine Menge Spaß und nicht vor, meine Nationalmannschafts-Karriere zu beenden. Es macht mich stolz, dieses Trikot zu tragen. Das gilt auch für die Zukunft, wenn es mir gut geht. Wenn mein Körper sagt, dass es weitergeht, geht es weiter", sagte Neuer: "Ich bin 35 Jahre alt, fühle mich aber sehr fit und leistungsfähig." Wie es bei der WM 2022 in Katar aussieht, bleibt abzuwarten.

Die Abwehr

Jordi Alba (Spanien): Der 32-Jährige führt die Furia Roja nach der coronabedingten Abreise von Sergio Busquets als Kapitän aufs Feld. Bereits im Oktober 2011 gab der Linksverteidiger des FC Barcelona sein Debüt im Nationalteam. Inzwischen kommt Alba auf 74 Einsätze für die spanische Auswahl und ist damit der mit Abstand erfahrenste Akteur des Teams. Bei der EM gehört Spanien wieder zu den Favoriten, auch wenn man sich bedingt durch die unglückliche Vorbereitung mit zwei Corona-Fällen, individuellen Trainern und Co. mit überschaubaren Leistungen durch die Gruppenphase quälte. "Wir kennen die Idee unseres Trainers zu hundert Prozent, und die Idee ändert sich ja nicht", sagte Alba in einem Interview Radio Marca. Alba gehörte bereits in der Vorrunde zu den Zugpferden des Teams. Ein Ende seiner Laufbahn als Nationalspieler bahnt sich nicht an.

Mats Hummels (Deutschland): Vor der EM holte Löw den Innenverteidiger von Borussia Dortmund nach der Ausbootung im Anschluss an die WM 2018 zusammen mit Bayern-Star Thomas Müller zurück ins Team. Als Abwehrchef war der 32-Jährige im Auftaktspiel gegen Frankreich (0:1) mit seinem Eigentor noch der Pechvogel, führte die DFB-Auswahl aber mit seiner Erfahrung in der starken Gruppe F mit Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn ins EM-Achtelfinale. Hummels hat sein Engagement in diesem Sommer erst einmal als Kurzzeitprojekt eingestuft. Für die Zeit danach habe es noch keine Gespräche oder Kontakte gegeben, verriet der Dortmunder. Gegenüber der Sport Bild erklärte der BVB-Star zuletzt, dass ihn die Weltmeisterschaft in Katar 2022 und die Heim-Europameisterschaft 2024 "definitiv" reizen würde. Hummels hofft zunächst aber vor allem darauf, dass seine Frau Cathy und sein Sohn Ludwig noch einige EM-Siege mit ihm als Nationalspieler bejubeln können.

Toby Alderweireld (Belgien): Der Verteidiger der Tottenham Hotspur gehört bei der Nationalmannschaft auch beim laufenden Turnier zu den absoluten Stützen des Teams von Auswahltrainer Roberto Martinez. Zwar gilt der 32-Jährige nicht mehr zu den Antrittstärksten des Teams, ist jedoch mit seiner Erfahrung ein immens wichtiger Leistungsträger der belgischen Mannschaft. Nachdem die Qualifikation für das Achtelfinale nach den ersten beiden Gruppenspielen fix war, durfte er gegen Finnland aussetzen. Im Achtelfinale wird der Innenverteidiger wieder in der Startelf erwartet. Angesichts seines Status im Team wäre bei Alderweireld auch ein weiteres großes Turnier denkbar. Bei der WM in Katar wäre er 33.

Giorgio Chiellini (Italien): Mit 36 Jahren ist Chiellini der älteste Profi im EM-Kader der italienischen Nationalmannschaft. Die ersten beiden Partien begann der Routinier von Juventus Turin in der Abwehrzentrale als Kapitän neben seinem Vereinskollegen Leonardo Bonucci (34), im finalen Gruppenspiel gegen Wales (1:0) fehlte er wie schon so oft in der abgelaufenen Saison verletzt. Bei Juve kam er wegen vermehrt auftretender muskulärer Probleme in der vergangenen Spielzeit auf nur 17 Einsätze in der Serie A. Dass der Defensivmann bei der WM 2022 noch für die "Squadra Azzurra" aufläuft, ist unwahrscheinlich. Bei seinem potenziell letzten Turnier greift Chiellini nach dem großen Coup. Die Italiener haben sich nach einer starken Serie von 30 ungeschlagenen Spielen auf den Favoritenzettel geschossen. Und im Achtelfinale dürfte Trainer Roberto Mancini wieder mit dem 36-Jährigen planen.

Daniel Wass (Dänemark): Ein Dauerbrenner war der Außenverteidiger bei der dänischen Nationalmannschaft in der Vergangenheit nicht. Dennoch kommt der 32-Jährige auf insgesamt 33 Einsätze für die Skandinavier. Bei der laufenden EM ist Wass auf der rechten Außenbahn zudem gesetzt und stand in sämtlichen drei Vorrundenpartien von Beginn an auf dem Rasen. Der Rechtsverteidiger des FC Valencia kam mit den Dänen mit nur einem Sieg ins Achtelfinale und ist weiter im Rennen um den Titel. Auch ein weiteres großes Turnier ist mit dann 33 Jahren bei der WM 2022 in Katar denkbar.