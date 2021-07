Üben für die Paralympics: United-Fünfer reist mit Nationalteam ins Trainingslager

Die Vorbereitung geht los: Am Freitag sind Jan Haller, Jan Sadler, Tobias Hell, Eike Gößling (Teammanager) und Martin Kluck (Assistent Coach) zum Trainingslager der Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft nach Wetzlar aufgebrochen. Üben, für die Paralympischen Spiele in Tokio.

Offizielle Nominierung am 19. Juli

In Großwallstadt hatte Nationaltrainer Nicolai Zeltinger zum vergangenen Wochenende bekannt gegeben, welche zwölf Spieler er mitnehmen möchte nach Tokio. Der Deutsche Behindertensportverband muss den Vorschlag annehmen, die offizielle Nominierung gibt es am 19. Juli. Die Spiele beginnen am 24. August.