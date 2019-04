Über 4400 Fans von RB Leipzig auf dem Weg nach Hamburg

Anpfiff der Fanreise für einen Großteil der Leipziger Schlachtenbummler. In knapp 20 Bussen machen sich Tausende Fans in rot-weißen Outfits, bewaffnet mit Schals, Bannern und Fahnen ihrer Rasenballer, auf den Weg. Zehn der Busse werden von den Leipziger Verkehrsbetrieben gestellt, in denen nun zahlreiche Fanclubs von "Holy Bulls" über "Rebellen LE 2.0" bis bis zu den "Rolling Bulls Lipsia", die auch die Fahrt mit dem Inklusions-Fanclub organisieren, unterwegs sind. Die Stimmung passt, erste Lieder werden angestimmt, die ersten alkoholischen Kaltgetränke genossen und für die Rückfahrt steht im Kühlschrank bereits der Sekt für die Siegesfeier bereit.

16.45 Uhr

Getrennt von den anderen Bussen, im eigenen Tempo unterwegs, fährt auch der Bus der Fangruppe für Fans mit Handicap Richtung Hamburg. Die Pausen der 38 Schlachtenbummler sind etwas länger, insgesamt sechs ehrenamtliche Helfer von den „Freunden“ von RB sind dabei. Viele der Rollstuhlfahrer werden von zusätzlichen Begleitpersonen unterstützt.

Mit an Bord ist auch Heiko Thies, der als Dolmetscher für Gebärdensprache für einen gehörlosen RB-Fan heute übersetzen wird, was im Stadion gesagt wird. Durchsagen, Wechsel und Fangesange werden von Thies weitergegeben. Auch alle RB-Stars haben eigene Gebärden bekommen. „Ich bin kein extremer Fan, weiß nicht über alles in der Bundesliga bescheid. Aber ich will schon, dass RB gewinnt“, sagt Thies, der als einer von drei Dolmetschern bei RB-Heimspielen auch auf der Stadionleinwand zu sehen ist.