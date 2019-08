Über 500 Starter: Wurzener Ringelnatzlauf gilt als Geheimtipp für Familien

Wurzen. Wehe, es schummelt am Sonntag beim Ringelnatzlauf jemand! Kein Schleichweg böte sich dafür mehr an als ausgerechnet das Ringelnatzgässchen. Die streng verbotene Abkürzung ist benannt nach des Laufes Namenspatron, Wurzens großem Sohn. Der Meister der flotten Feder wünschte sich, man möge eine krumme Gasse nach ihm benennen – eine mit niedrigen Türchen und feilen Hürchen, mit Schatten und tiefen Fensterluken. „Dort würde ich spuken“, reimte der Dichter.

Sein Wunsch war Wurzen Befehl. Und so sorgt Ringelnatz fortan als unsichtbarer Streckenposten für einen fairen Ablauf des Rennens. Sein Holzauge ist wachsam, seine Adlernase schmerzhaft. Läufer sollten also nicht auf Abwege geraten, empfiehlt Veranstalter Thomas Zittier dringend. Der 38-Jährige ist Chef des örtlichen Verschönerungsvereins. Weil das nach Alt-Herren-Riege klinge, kommen er und die Seinen als hippe Stadtwandler daher.

Liebeserklärung an Wurzen

Die neunte Auflage des Ringelnatzlaufes ist abermals eine einzige Liebeserklärung an Wurzen. Wie die Tour de France für die Grande Nation wirbt, wirbt der Lauf für die Stadt der Kekse und Scherzkeks Joachim Ringelnatz. Jogi Ringelnatz, sagt Zittier sportiv. Er hat gut lachen. Viele Gewerbetreibende halten den Lauf am Laufen. Optiker Gottfried Röthig spendiert 500 Päckchen Brillennudeln, der Obsthof 70 Kilo Äpfel, Bäcker Ken Schwarze 200 Mini-Müslistangen.

Schnupperrunden im Vorfeld

Zittier überlässt nichts dem Zufall. Er befreit die Laufstrecke von Unkraut und Unrat, lässt sogar Graffiti verschwinden. Wurzen soll sich von seiner Schokoladenseite zeigen. Deshalb bittet er die Bewohner entlang der Strecke, ihren Beitrag zu leisten. Entweder mit der Rassel in der Hand oder der Wimpelkette an der Wand: „Das wäre toll!“ Seit Wochen joggte er jeden Dienstagabend mit Kindern und deren Eltern etliche Proberunden durch den Ort. Schnupperrunden, nennt er sie frei nach Ringelnatz’ markantem Riechorgan.

Der Familienvater sehnt sich gerade in angespannten Zeiten nach ein bisschen Frieden. In diesem Sinne feuert Gerd Bretschneider von der Privilegierten Bürger-Schützen-Gilde seine Startschüsse ausschließlich zu den Erwachsenen-Rennen ab: „Damit den Kindern das Herz nicht in die Hose rutscht, hat Dietmar Allig eine Starterklappe aus Holz gebaut – mit dem Konterfei von Ringelnatz.“ Die jeweils Erstplatzierten bei den Minis bekommen zudem ein von Heike Kippenhahn in mühsamer Heimarbeit genähtes Maskottchen.