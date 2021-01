Über 80.000 Follower sehen zu: Bei Marta Swiatlon dreht sich alles ums Zweirad

Gute Tipps hat Marta Swiatlon immer schon gern angenommen. Egal, ob es Sätze ihres früheren Schwimmtrainers Florian Lampe („Der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt“) oder ihrer Mutter waren („Wenn die anderen größer sind als du, dann musst du eben ein paar Züge mehr machen“) – Swiatlon zitiert sie mit großer Textsicherheit. Anzeige Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Heute ist es die 29-Jährige selbst, die anderen mit Rat und Tat zur Seite steht. Virtuell. Auf ihrer Instagram-Seite (marta_swiatlon) folgen ihr aktuell mehr als 80 000 Personen und informieren sich regelmäßig darüber, was die in Neustadt aufgewachsene und seit knapp zwei Jahren in Bocholt lebende Social-Media-Managerin so über ihr Hobby mitzuteilen hat, das mittlerweile beim Fahrradhersteller Rose Bikes auch zu ihrem Beruf geworden ist.

Triathlon und Schwimmen waren einmal: Marta Swiatlon setzt (sich) mittlerweile ausschließlich aufs Rad – privat wie beruflich. © CLAUDIA OHMS

Eine Marke in ihrer Branche Fast alles dreht sich in ihrem Blog ums Thema Zweirad. Nur vereinzelt finden sich auch mal persönlichere Inhalte zwischen den schier zahllosen Fotos von Speichen und Strecken sowie Videos über Funktionskleidung. „Zumindest ab und zu kann man ja auch mal zeigen, wie die Frau eigentlich ohne Helm und Brille aussieht“, sagt die 29-Jährige augenzwinkernd. Als Influencerin sieht sich Swiatlon zwar nicht, „diesen Begriff mag ich nicht besonders“, sagt sie. Aber bei täglich mehr Followern, deren Menge mittlerweile sowohl die Einwohnerzahl Neustadts (etwa 45 000, Stand: Oktober 2020) als auch Bocholts (71 000, Dezember 2019) überstiegen hat, ist Swiatlon schon eine Marke in ihrer Branche geworden. „Arbeiten, Posten und das Fahrradfahren. Mein Tag müsste eigentlich 48 Stunden haben“, sagt die Athletin. Mal so nebenbei lässt sich das in dieser Größenordnung längst nicht mehr erledigen. Und so knüpft die Deutschpolin ihre sozialen Netzwerke auch nicht mehr nur privat, sondern im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit, die sie neben ihrer Festanstellung im Westmünsterland mittlerweile betreibt. Sogar in der Mittagspause wird trainiert Und dann ist da ja auch noch der Sport, denn ihre Fotos sind nicht bloß Fassade, sondern echte Passion. „Alles authentisch“, versichert Swiatlon. „Nichts von dem, was ich dort zeige, ist aufgesetzt.“ 10 459 Kilometer hat sie 2020 im Rennradsattel verbracht. „Manchmal nutze ich sogar meine Mittagspause fürs Training“, sagt Swiatlon, um lachend zu ergänzen: „Olympiasiegerin werde ich aber wohl trotzdem nicht mehr.“ Aufs Rennrad setzte sie sich im Alter von 16 Jahren erstmalig. Bis dahin hatte sie sich sportlich ausschließlich im Wasser bewegt, seit dem Kindergartenalter bei der SSG Nord Calenberg. „Das Hallenbad in Neustadt war mein zweites Zuhause“, sagt Swiatlon. Und in Franziska van Almsick gab es ein großes Vorbild.