Über Homburg in die 2. Liga? Das macht Ex-96-Talent Maurice Springfeld heute

Springfeld hält sich in der Zwangspause fit

Maurice Springfeld, den es im vergangenen Jahr vom U23-Team von Hannover 96 zum ehemaligen Bundesligisten ins Saarland in die 42.000-Einwohnerstadt zog, schlägt in der Zwangspause bei seinen Eltern die Zelte auf – und hält sich im 1.048-Seelen-Dorf an der Aue fit. „Ich habe gerade einen 7,5 Kilometer langen Waldlauf Richtung Dachtmissen und auch rund um die Obershagener Kieskuhle unternommen. Und das in weniger als einer halben Stunde“, sagt der ­21-jährige Jungprofi, noch etwas außer Atem.

Sein Athletiktrainer in Homburg hat dem gebürtigen Obershagener einen individuellen Trainingsplan mitgegeben. „Ich habe bestimmte Übungen zu absolvieren, die mit einer GPS um den Brustkorb kontrolliert werden. Eine App zeichnet alles auf“, sagt Maurice Springfeld.