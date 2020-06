Überblick: Mit diesen Spielern plant Hannover 96 – fast 20 Profis sollen gehen

Die spannende Aufgabe für Trainer und Sportchef wird jetzt sein, die neue Mannschaft zusammenzustellen. „Kocak will einen großen Umbruch“, bestätigt Kind – es wird der größte aller Zeiten bei 96. Die wichtigsten Punkte bei neuen Spielern sind dabei für den Coach: „Qualität und Mentalität, das sieht er als Synthese“, weiß Kind. Für die Finanzierbarkeit sorgen der 96-Chef und seine Mitgesellschafter Dirk Roßmann und Gregor Baum. Ein Überblick über die Personallage.

Für den 96-Chef endet die Saison mit zwiespältigen Gefühlen. „Ich bin zufrieden, die Rückrunde war erfolgreich“, sagt Martin Kind. Andererseits bleibt die Ungewissheit, „dass es hätte reichen können“ für den Aufstieg, wenn Kenan Kocak und Sportchef Gerhard Zuber schon vom Saisonbeginn an das 96-Boot gesteuert hätten.

Schon weg

Hendrik Weydandt: „Henne“ bekam am Montag im Stadion zwei schöne Abschiedsliedchen. Sicher ist, dass er wiederkommen darf – wenn er will. Ein Angebot (50 000 Euro pro Monat) liegt vor. Die Interessenten Hamburg und Düsseldorf sind ebenfalls zweitklassig, da kann er auch in Hannover bleiben.

Jannes Horn: Geliehen, Köln würde ihn zurücknehmen, andere Klubs sind interessiert. Horn will gerne in Hannover bleiben – aber er verdient in Köln zu gut. Zukunft offen.

Cedric Teuchert: Geliehen von Schalke, 96 hat aber das Kaufinteresse verloren. Sechs Tore, aber nicht konstant.

John Guidetti: Geliehen von Alaves, starker Typ, schwache Torausbeute (3). Den Gehaltsmillionär kann 96 sich nicht leisten. Verabschiedete sich gestern per Video.

Julian Korb: 96 hat nach seinen ordentlichen Spielen gezuckt. Aber seine Zeit ist nach drei Jahren Hannover abgelaufen.

Miiko Albornoz: Sechs Jahre Hannover und trotz hoher Begabung ohne Konstanz. War gestern mit Guidetti schon nach Schweden abgeflogen.

Sebastian Jung: Gute Leistungen, zu oft verletzt. Der Versuch, ihn körperlich zu stabilisieren, scheiterte.

Matthias Ostrzolek: Musterprofi im Training, hat in drei Jahren 96 gut verdient (knapp 3 Millionen Euro), kann die Ansprüche nicht erfüllen.

Marc Stendera: Lange nicht fit, auch die Hungerkur half nicht. Nach einem Jahr 96 ist Schluss.

Sebastian Soto: Verschenktes Talent, im letzten Sommer nach Vertrags-Poker abgeschoben. Jetzt versucht es Norwich City mit dem US-Amerikaner.

Marlon Sündermann: War Torwart Nummer vier. Option für die U 23 der nächsten Saison.