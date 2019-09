Überblick: So schlugen sich die Nationalspieler von Hannover 96

96 hat die Länderspielpause genutzt, um weiter an der Abstimmung für den Angriff auf die Aufstiegsplätze zu arbeiten. Mehrere Profis waren derweil im Länderspieleinsatz – wir geben einen Überblick.

Florent Muslija: Nach fast zwei ungeschlagenen Jahren verlor Fußballzwerg Kosovo zum ersten Mal wieder – 3:5 in England. Muslija stand als Rechtsaußen in der Kosovo-Startelf und beteiligte sich am Offensivpressing, das nach 34 Sekunden schon erfolgreich war. Doch nach der frühen Führung war das Kosovo zu naiv, lag zur Pause mit 1:5 zurück, und Muslija blieb in der Kabine.

Emil Hansson: Als er in der 62. Minute ausgewechselt wurde, führte Schwedens U21 mit 1:0 im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland. Am Ende verlor das Team noch 1:3.