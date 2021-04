Überfall bei Chris Smalling: Profi von AS Rom mit dem Messer bedroht

In Italien sind Diebe in das Haus von Chris Smalling vom Hauptstadtklub AS Rom eingedrungen und haben ihn und seine Familie mit einer Waffe bedroht. Der Vorfall habe sich am frühen Freitagmorgen in Rom ereignet, bestätigte die Polizei. Demnach hätten die Diebe Uhren und Schmuck erbeutet. Die Ermittler fahnden den Angaben zufolge nach drei Männern. Bei dem Vorfall im Haus des 31 Jahre alten Engländers sei niemand verletzt worden.

