Übergangsbosse Peters und Koch: DFB wird sich deutlich gegen WM-Idee stellen

Die DFB -Interimsspitze hat eine deutlich ablehnende Haltung des Deutschen Fußball-Bundes in der WM-Frage angekündigt. "Ich persönliche habe eine sehr klare ablehnende Position", sagte Rainer Koch am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur, und er gehe davon aus, dass seine Haltung im Präsidium "gewiss nicht das Alleinstellungsmerkmal" sein werde. Der 62-Jährige führt den Verband derzeit gemeinsam mit Peter Peters, der sich ähnlich äußerte.

"Für mich ist klar, dass der deutsche Fußball sich an der Seite der UEFA und des UEFA-Präsidenten deutlich dagegen aussprechen wird, formal muss es aber noch am Freitag beschlossen und besprochen werden", sagte Peters dem Kicker mit Blick auf die anstehende Präsidiumssitzung des DFB. Koch sagte: "Wir haben uns zeitlich so verabredet, und bei diesem Vorgehen bleiben wir auch, wir haben das Thema auf der Agenda, werden den Punkt besprechen und uns dann äußern."