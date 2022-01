"Haben überhaupt nicht gut gespielt": Rangnick nach Premieren-Pleite mit ManUnited bedient

Die Serie ist gerissen: Ralf Rangnick ist als Interimstrainer von Manchester United nicht mehr ungeschlagen. Nach fünf Pflichtspielen ohne Niederlage (drei Siege, zwei Remis) waren die Wolverhampton Wanderers im Old Trafford zu stark für die "Red Devils" – oder ManUnited einfach zu schwach? Nach seiner Premieren-Pleite (0:1) hat der 63-Jährige, der erst seit Anfang Dezember 2021 im Amt ist, klare Worte gefunden: "Wir haben überhaupt nicht gut gespielt – individuell oder im Kollektiv" , ärgerte sich der Ex-Leipziger bei Sky Sports. Besonders in der ersten Halbzeit habe sein Team "große Probleme gehabt, sie von unserem Tor fernzuhalten".

Das Problem dabei: ManUnited um Superstar Cristiano Ronaldo, den Rangnick in Abwesenheit von Harry Maguire zum Kapitän ernannte, blieb komplett blass und hatte in den ersten 45 druckvollen Minuten der "Wolves" bestenfalls Halbchancen. Erst eine taktische Umstellung sorgte für mehr Ballbesitz für United, wie der deutsche Trainer erklärte: "In der zweiten Halbzeit haben wir auf eine Dreierkette umgestellt und hatten erst mehr Kontrolle und dann eine Phase von 15 Minuten, in der wir hätten treffen müssen." Allerdings vergab Bruno Fernandes die beste Chance nach 67 Minuten durch einen Schuss an die Latte.