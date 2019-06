Überragender Putera verhext die Löwen - SC DHfK Leipzig feiert 28:26-Sieg

Leipzig. Was für ein Nachmittag! Was für ein Fest! Der SC DHfK Leipzig hat sich zum Saisonfinale selbst beschenkt, gewann am Sonntagnachmittag 28:26 (14:11) gegen die favorisierten Rhein-Neckar Löwen. 5394 Fans in der erstmals klimatisierten Arena Leipzig kamen ob des Geschehens auf dem Feld gehörig ins Schwitzen. Denn ihre grün-weißen Jungs zeigten zwischenzeitlich herrlichen Handball.

Es war das Spiel der Abschiede. Auf Seiten der Hausherren hatten Milos Putera, René Villadsen (verletzungsbedingt nur als Zuschauer), Andreas Rojewski, Aivis Jurdzs und Co-Trainer Matthias Albrecht ihren letzten Einsatz. Auf Seiten der Gäste sagte Coach Niolaj Jacobsen Servus. Der wurde schon bejubelt bevor es überhaupt losging, winkte nach dem Auswärmen aufgemacht Weg in die Kabine dem Löwen-Fanblock zu. Es war aber aus das Spiel eines lang herbeigesehnten Comebacks. Nach neun Monaten Pause stand Kapitän und Keeper Jens Vortmann endlich wieder für die Grün-Weißen im Aufgebot. Als sein Name bei der Vorstellung der Mannschaft an der Reihe war, explodierte die Arena zum ersten Mal an diesem Nachmittag.

Putera überragend

Dass es nicht bei diesem einen Mal blieb, war vor allem Milos Putera zu verdanken. Der Keeper brachte es in der ersten Hälfte auf saustarke zwölf Paraden, darunter zwei Siebenmeter. Irgendwo waren da immer noch ein Fuß oder eine Hand, die der „Kuzelnik“ (zu Deutsch Hexer) an den Ball kriegte. Seine Vorderleute investieren zunächst nicht ganz so viel Mühe wie gewöhnlich auf die Defensivarbeit. Das mochte auch der Tatsache geschuldet sein, dass Abwehrchef Bastian Roscheck zunächst draußen blieb. Er griff erst nach rund 17 Minuten ein. Für ihn begann mit Oehlrich der altgediente Turm in der Schlacht. Reichlich Spaß hatten die DHfK-Jungs dagegen im Spiel nach vorn. Vor allem Philipp Weber (sieben Treffer in den ersten 30 Minuten) war nur schwer zu bremsen. Auf Rojewski drehte bei seinem letzten Einsatz in nicht zu hoffen gewagter Weise auf.

Ingesamt merkte man beiden Teams an, dass es hier und heute um nichts mehr ging. Auch die Jacobsen-Sieben agierte hinten inkonsequent und ließ vorn fast schon unfassbarviel liegen. Denn abseits der von Putera entschärften Versuche landeten zahlreiche weitere Würfe über oder neben dem Kasten. Gleich zwei Mal unterbrach Jacobsen das Geschehen in Hälfte eins per Auszeit, versuchte Ordnung ins Laissez-faire der Löwen zu bringen. Durchschlagenden Erfolg hatten seine Hinweise nicht. Mit einer 14:11-Führung für die Hausherren ging es in die Pause.

Zahlreiche Kabinettstückchen

Auch nach Wiederbeginn änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen. Der SC DHfK blieb dank eines überragenden Torhüters, eines inzwischen starken Abwehrleistung und nicht zuletzt haarsträubender Fehler der eigentlich favorisierten Löwen am Drücker. Die Grün-Weißen erhöhten auf 16:11, dann auch 18:12. Zwischendurch war Zeit für das eine oder andere Kabinettstückchen, das die Zuschauer in Entzücken versetzte. Auf Seiten der Gäste war es vor allem Routinier Gudjon Valur Sigurdsson, der zusammen mit Keeper Mikael Appelgren, die Rolle des Spielverderbers übernahm. Der Linksaußen setzte Treffer um Treffer, stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage.

Dem Isländer gelang es, sein Team mitzuziehen. Während sich die Fehler und Fehlwürfe auf Leipziger Seite nun eklatant häuften, wurschtelten die Löwen immer wieder Würfe ins Tor. In der 50. Minute stand nur noch ein 22:20 zu Buche. Jetzt war es vorbei mit dem Gute-Laune-Spiel. Jetzt war Beißen angesagt. Und genau das taten die von Coach André Haber betreuten Jungs. Sie erzwangen Tor um Tor, blieben konzentriert. Und feierten so völlig verdient den Sieg gegen den haushohen Favoriten.

Statistik:

Leipzig: Vortmann; Putera; Semper; Wiesmach; Rojewski; Jurdzs; Krzikalla; Oehlrich; Binder; Janke; Seidler; Roscheck; Weber; Löser; Esche. Löwen: Appelgren; Adanir; Schmid; Lipovina; Sigurdsson; Radivojevic; Tollbring; Abutovic; Fäth; Groetzki; Taleski; Guardiola; Kohlbacher.

