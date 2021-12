Überraschende Jagatic-Aussagen: Chemie Leipzig bekennt sich erstmals zur 3. Liga

Leipzig. Als die Geschenke gerade verteilt waren und quasi zwischen Frühstück und Gänsebraten die Klöße ins heiße Wasser kamen, veröffentlichte am ersten Weihnachtsfeiertag die Medienabteilung der BSG Chemie ein großes Interview mit Cheftrainer Miro Jagatic. Als spektakulär – neben vielen lesenswerten Passagen – kann vor allem das Bekenntnis zur 3. Liga gelten. „Worauf ich richtig Bock habe, wo ich richtig angreifen möchte, das sage ich ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht total bescheuert klingt und wir davon noch meilenweit entfernt sind: Mein Ziel wäre es, wenn Gott will, in drei Spielzeiten mal in Richtung dritte Liga zu schielen.“ Anzeige

Weiter sagte der 45-Jährige: „Vielleicht bin ich ein Träumer, wenn ich in drei Saisons oben in der Regionalliga mitspielen will. Aber ich bin der Meinung, dass wir das dem Verein und seiner Geschichte schuldig sind. Wir haben eine riesige Fanbase, eigentlich überall in Deutschland bekannt. Darauf können wir richtig stolz sein, da ist selbst in der Regionalliga Champions-League-Stimmung. Warum also nicht mal oben mitspielen?“, so Jagatic.

Im Interview mit Chemie-Medienchef René Jacobi äußerte sich der Coach zu den Gründen: „Wir müssen einen anderen Weg einschlagen, sonst verlieren wir in dieser Liga den Anschluss. Es geht nur über die Professionalität, das ist Fakt. Hier schaffen wir Schritt für Schritt die nötigen Voraussetzungen. Wir können nur Höchstleistungen verlangen, wenn die Jungs nichts anderes machen als Fußballspielen und damit ihr Einkommen verdienen.“