Überraschende Rückkehr: Mario Balotelli wieder für die italienische Nationalmannschaft nominiert

Mario Balotelli steht zum ersten Mal seit September 2018 wieder im Kader der italienischen Nationalmannschaft. Auswahltrainer Roberto Mancini nominierte den 31-Jährigen am Montag überraschend in sein 35-köpfiges Aufgebot für ein dreitägiges Trainingscamp vor der WM-Relegation der Italiener Ende März. Der eigenwillige Stürmer hat in bislang 36 Länderspielen für die Squadra Azzurra 14 Tore erzielt.

