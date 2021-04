Überraschender Bayern-Debütant gegen Union Berlin: Das ist Josip Stanisic

Neun Spieler fehlten dem FC Bayern München am Samstag gegen Union Berlin – ein Youngster profitierte. Hansi Flick hat beim Heimspiel gegen Union Berlin am Samstagnachmittag ein Talent aus der Drittliga-Mannschaft der Münchner in die Startelf beordert. Der 21 Jahre alte Josip Stanisic ist erstmals dabei. Der Defensiv-Spieler ist der insgesamt zehnte Profi-Debütant in der Amtszeit von Flick, die im November 2019 begann. Anzeige

Wer ist Josip Stanisic? Der 1,86 Meter große Deutsch-Kroate feierte am 2. April seinen 21. Geburtstag und gehört in der 3. Liga mit 21 Einsätzen zu den Stammkräften des FC Bayern II, der aktuell abstiegsbedroht ist. Die Münchner hatten den Abwehrspieler, der sowohl auf der rechten defensiven Außenbahn wie auch im Zentrum auflaufen kann, 2017 vom SC Fürstenfeldbruck verpflichtet. Dort hatte er zwei Jahre lang gespielt, nachdem er seit der E-Jugend beim großen Bayern-Rivalen TSV 1860 ausgebildet wurde. Am Samstag musste er übrigens auf ungewohnter Position ran: Für den angeschlagenen Lucas Hernandez und den gesperrten Alphonso Davies begann er als Linksverteidiger.

Der 21-Jährige, der in der 3. Liga vorwiegend als Rechtsverteidiger aufgeboten wird, hatte wegen seiner kroatischen Wurzeln die Option, sowohl für die deutsche als auch für die Nationalmannschaft von Kroatien zu spielen. Vor drei Jahren entschied er sich für eine Karriere im DFB - bislang kam er jedoch nur im November 2018 für die deutsche U19 zum Einsatz.