Überraschung: Hamilton und Mercedes dominieren Formel-1-Training in Melbourne

Angeführt von Weltmeister Lewis Hamilton hat Mercedes das zweite Training beim Formel-1-Saisonstart in Australien dominiert. Der britische Titelverteidiger fuhr am Freitag in Melbourne die Tagesbestzeit und war dabei 0,048 Sekunden schneller als der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Als Dritter lag der Niederländer Max Verstappen im Red Bull bereits acht Zehntelsekunden hinter Hamilton zurück.