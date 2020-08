Überraschung im Trainingslager: Dynamo Dresden verpflichtet Paul Will

Heilbad Heiligenstadt. Dynamo Dresden hat Paul Will von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München verpflichtet. Wie die Sportgemeinschaft bekanntgab, trainiert der 13. Neuzugang der Schwarz-Gelben in diesem Sommer bereits am Sonnabendvormittag erstmals mit seinem neuen Team im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt, wo er nach bestandenem Medizincheck bereits am Freitagabend eingetroffen war. Der defensive Mittelfeldspieler unterzeichnete bei der SGD einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Bei den Bayern-Bubis hatte er ein bis 2021 gültiges Arbeitspapier, so dass Dynamo eine Ablösesumme zahlen musste. Über deren Höhe vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Der 21-Jährige, der in der abgelaufenen Saison mit der FCB-Reserve die Meisterschaft in der 3. Liga feierte, erhält in Dresden die Rückennummer 28. „Als physisch robuster defensiver Mittelfeldspieler zeichnet Paul vor allem seine Fähigkeit aus, dem Spiel mit seinem starken linken Fuß aus dem Zentrum heraus Struktur zu verleihen. In den Gesprächen wirkte er sehr zielorientiert und hungrig darauf, mit Dynamo den nächsten Schritt zu machen“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Zwei Spiele für U20-Nationalmannschaft

„Es ist für mich etwas ganz Besonderes und ein unheimlicher Ansporn, in den kommenden Jahren bei einem so spannenden Verein wie Dynamo zu spielen. Ich werde alles daransetzen, meinen Teil zum Erreichen der ehrgeizigen Ziele beizutragen“, sagte Paul Will, der über die Jugendstationen FV 09 Breidenbach, VfB Marburg und TSG Wieseck im Jahr 2015 in die Nachwuchsschmiede des 1. FC Kaiserslautern gekommen war.

Seit 2018 spielte er für die zweite Mannschaft des FC Bayern, mit der er in seiner Debütsaison den Aufstieg in die 3. Liga schaffte und dort im Jahr darauf die Meisterschaft holte. In insgesamt 40 Einsätzen gelangen dem zweikampfstarken Ballverteiler für den FCB II ein Treffer und drei Vorlagen.