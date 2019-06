Überraschung! Jurgeleit löst Vertrag beim HC Elbflorenz auf

Jurgeleit war einer der dienstältesten Akteure bei den Dresdnern, denn er wechselte schon 2013 vom Drittligisten Henstedt-Ulzburg an die Elbe. Damit absolvierte er sechs Spielzeiten im Dress des HCE, schaffte 2017 mit dem Verein den Aufstieg in die 2. Bundesliga und war erst kürzlich beim wichtigen 18:18-Remis gegen Hüttenberg mit vier verwandelten Siebenmetern ein entscheidender Faktor für den hochwichtigen Punktgewinn. Neben der Ausbildung will sich Jurgeleit wohl auch einer musikalischen Karriere widmen, wie er schon vor Wochen über soziale Medien bekanntgab. So schrieb er im April, dass er im Studio mit einem Komponisten an einem eigenen Album arbeite.