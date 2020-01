Überraschung perfekt! Vorhop/Schönewörde ist Gifhorner Hallen-Kreismeister

Ein anstrengendes Wochenende kann Vorhop/Schönewörde mit einem Titel krönen – denn der FSV spielte noch am Vortag in der Endrunde des Wittinger-Cups mit. „Nach dem Auftritt hatte ich mit dem Erfolg heute nicht gerechnet“, gab FSV-Coach Arne Hoffart zu.

Nach einer knappen Niederlage in der Gruppenphase gegen Vorjahres-Vize VfL Germania Ummern, fertigte der FSV den VfL Wittingen im zweiten Gruppenspiel mit 7:0 ab. „Dann haben wir gemerkt, dass da etwas geht“, meinte der FSV-Coach, der die Vorrunde mit seinen Jungs am Ende auf Platz zwei beendete.

Neben dem Hoffart-Team zog der VfL Germania Ummern als Gruppensieger in das Halbfinale ein. In der anderen Gruppe marschierte Triangel ohne Gegentor und ohne Niederlage durch die Gruppenphase. Zweiter wurde die Reserve des SSV Kästorf aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem TuS Müden-Dieckhorst – dabei half dem SSV ein 8:1 Sieg gegen den TSV Meine im letzten Gruppenspiel. „Da hätte ich vorher nicht mitgerechnet“, gab SSV-Coach Sebastian Ludwig zu, der damit auch auf den Sieg im ersten Halbfinale gegen Ummern anspielte. „Aber wie es dann so ist: In den K.o.-Spielen kommt es auf Nuancen an."