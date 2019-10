Überraschung: SC DHfK Leipzig verliert beim Tabellenletzten aus Nordhorn

N ordhorn/Lingen. Ausgerechnet die Mannschaften aus dem Tabellenkeller machen dem SC DHfK Leipzig in diesem Jahr in der Handball-Bundesliga zu schaffen. Nach der Niederlage bei den bis dahin sieglosen Eulen Ludwigshafen, haben die Sachsen nun auch beim bisher punktlosen Tabellenletzten aus Nordhorn-Lingen mit 30:33 (12:16) verloren.

Das war ein ganz hartes Stück Arbeit und blieb am Ende ohne Happy End. DHfK-Trainer André Haber hatte es schon vor einigen Tagen vorausgesagt. „Nordhorn ist in der Liga angekommen und hat sich Stück für Stück an das Niveau gewöhnt“, warnte der Coach. Seine Männer bekamen das selbstbewusste Spiel der Niedersachsen in der ersten Halbzeit sofort zu spüren. Nordhorn-Lingen agierte ohne Scheu und baute schnell eine Führung auf 5:2 aus. Zwischenzeitlich lagen die Leipziger beim 10:16 sogar mit sechs Toren im Rückstand. Eine Aufholjagd zum 7:8 war da schon wieder verpufft.