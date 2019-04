Überraschung: TTC Holzhausen schlägt den FC Bayern München nach Horroranreise

Leipzig. Dem TTC Holzhausen ist am letzten Spieltag der Tischtennis-Regionalliga eine faustdicke Überraschung gelungen. Die Rand-Leipziger haben am Karsamstag vor der Saisonrekordkulisse von knapp 100 Zuschauern den FC Bayern München mit 9:7 geschlagen. Es ging für beide Teams nur noch ums Prestige. Die Bayern standen bereits als Aufsteiger in die 3. Bundesliga fest, Holzhausen hatte den Klassenerhalt schon sicher.

Dennoch: Die Fans des TTC erlebten einen spektakulären Nachmittag in der Turnhalle an der Hauptstraße. Zunächst mussten beide Teams ihren Spielplan umwerfen. Der Grund: Bayerns Topspieler Florian Schreiner erlebte eine Horroranreise nach Leipzig. Bei Tempo 140 platze dem 23-Jährigen auf der Autobahn 9 am Hermsdorfer Kreuz ein Autoreifen. Der beste Akteur der Gäste, Sohn der früheren chinesischen Europacup-Siegerin Yunli Schreiner, kam mit dem Schrecken davon, wurde von einem Mannschaftskollegen abgeholt und stieg sichtbar unbeeindruckt in den Vergleich mit den Sachsen ein.

Zwei Siege schaffte Schreiner und brachte den Gästen zumindest zwei Punkte aufs Konto. Gegen Holzhausens Hendrik Fuß hatte er allerdings keine Chance und verlor sowohl das Einzel als auch das Doppel mit Gregor Meinel vom TTC. Fuß war dann auch der Mann des Spieltags und gewann alle seiner vier Begegnungen für Holzhausen.

Kurioserweise wurden gleich vier Partien gar nicht ausgetragen und jeweils 3:0 für den Gegner gewertet. Die Bayern reisten ersatzgeschwächt an, setzten ihren Routinier Rudolf Kahler zwar auf den Spielberichtsbogen, ließen ihn aber nicht spielen. Bei Holzhausen musste Meinel nach einem Schwächeanfall gegen Schreiner im Einzel passen. Beim TTC fehlte zudem Robert Janke mit Kniebeschwerden. Er hatte zuletzt mit seiner Teilnahme an der Clickball-WM in London für Schlagzeilen gesorgt.

Die Fans waren sich nach dem Sieg einig: „Gelungener Saisonabschluss, leckeres Buffet der Spielerfrauen von der zweiten Mannschaft, tolle Stimmung – so macht Tischtennis Spaß in Holzhausen.“

