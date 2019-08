Überraschungen beim fünften Galopp-Renntag in Dresden

Dresden. Die hochsommerlichen Temperaturen lockten am Sonntag die Dresdner offensichtlich nicht nur ins Freibad, sondern auch auf die Galopprennbahn. Mehr als 10 000 Besucher strömten auf die Anlage und erlebten am fünften Renntag mit Startern aus Deutschland, Tschechien, Österreich, der Slowakei und den Niederlanden so manche faustdicke Überraschung. Leider waren von den unerwarteten Resultaten auch die Dresdner Trainer nicht verschont worden. So enttäuschte die als Top-Favoritin des Tages gehandelte Armance im Altersgewichtsrennen über 1500 Meter unter Jockey Martin Seidl als Dritte. Die mit dem höchsten Rating gestartete Stute sorgte nicht nur beim Trainer für eine versteinerte Miene. Jubel gab es dagegen bei Trainerin Eva Fabianova. Die gebürtige Slowakin sattelte die vierjährige Außenseiterin Alexia, die sich stark verbessert präsentierte und von Newcomer Martin Laube hervorragend geritten wurde. Laube feierte nach seinem Treffer im zweiten Rennen mit Sternzeichen seinen zweiten Tageserfolg.

Die Ehre der Seidnitzer Farben rettete aber dennoch Stefan Richter. Im siebenten Rennen holte Diary of Dreams, ebenfalls geritten von Martin Seidl, den einzigen Dresdner Sieg an diesem Tag. Allerdings musste die dreijährige Stute hart kämpfen, erst nach Fotoentscheid stand fest, dass sie die aus den Niederlanden angereiste Forcetoreckon mit Martin Laube im Sattel knapp auf Platz zwei verweisen konnte. Für den Trainer war es ein kleines Jubiläum, denn er feierte damit seinen 20. Jahrestreffer in Deutschland. Zugleich baute er seine Führung im Kampf um das Silberne Hufeisen mit dem siebenten Triumph auf heimatlichem Geläuf mit dem siebenten Treffer weiter aus.

Im Hauptereignis des Tages, des mit 7500 Euro dotierten „Preis der DIW Bau GmbH“, einem Ausgleich III über 1400 Meter, setzte sich mit Infamous Lawman unter Carlos Henrique durch. Der fünfjährige Wallach, der in den Niederlanden von Lucien van der Meulen trainiert wird, verwies Maya mit Milos Milojevic im Sattel und Belinda Too, geritten von Andreas Helfenbein, auf die Plätze. Stefan Richters Saxonia galoppierte als Vierte noch ins Geld. Insgesamt 75 Vollblüter waren in den acht Rennen am Start, leider wurde im vierten Rennen Good Bye aus dem Seidnitzer Stall von Claudia Barsig vom Start verwiesen, konnte seine Chancen damit nicht wahrnehmen. Zumindest der zweite Platz von Alaska Fox im Auftaktrennen stand für die Lokalmatadorin zu Buche.

Freuen konnte sich an diesem Tag die 17-jährige Theresa Maut, die mit Nikita das Ponyrennen gewann. Zufriedene Gesichter gab es auch beim Rennverein, mit 121 691,34 Euro fiel der Gesamtumsatz deutlich höher aus als im Vorjahr.

