"Überreaktion" von Hertha BSC: Aogo kritisiert Lehmann-Rauswurf und beklagt "Cancel Culture"

Dennis Aogo hält es für falsch, dass Jens Lehmann nach seiner rassistischen Äußerung gegen ihn den Posten im Aufsichtsrat des Bundesligisten Hertha BSC verloren hat. "Dass Hertha ihn so schnell von allen Ämtern ausschließt, hätte ich nicht erwartet. Das empfinde ich auch in der Kürze der Zeit als Überreaktion", sagte der 34-Jährige in einem Spiegel-Interview (Donnerstag).

